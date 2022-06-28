«Аномальная»: Алиана Устиненко из «Дома-2» блеснула стройной фигурой в монокини с цветочным принтом и вырезом на животе

Экс-участница проекта Алиана Устиненко гордится своими формами.
Алиана Устиненко

Алиана Устиненко. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко — модель, обладающая совершенными формами. У Алианы Устиненко тонкая талия, плоский живот и длинные стройные ноги.

Брюнетка прекрасно осведомлена, как она хороша, и обожает демонстрировать свою фигуру. Лето — лучшее время для того, чтобы показать свои идеальные формы.

В московскую жару Алиана Устиненко выбралась на Рублевский пляж и там сделала несколько эффектных снимков, которыми поделилась в микроблоге.

В кадре Алиана Устиненко предстала в монокини с цветочным принтом и вырезом на животе.

 

Алиана Устиненко в монокини. Фото: соцсети

«Аномальная жара в Москве — аномальная любовь в сердце», — написала под фото Алиана Устиненко.

Поклонники Алианы Устиненко восхитились ее формами и сделали Алиане массу комплиментов.

«Клевый купальник, а фигура еще лучше», «Ну, что за фигура!», «Красавица! Фигура огонь», — высказались в Сети.

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