«Аномальная»: Алиана Устиненко из «Дома-2» блеснула стройной фигурой в монокини с цветочным принтом и вырезом на животе

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко — модель, обладающая совершенными формами. У Алианы Устиненко тонкая талия, плоский живот и длинные стройные ноги.

Брюнетка прекрасно осведомлена, как она хороша, и обожает демонстрировать свою фигуру. Лето — лучшее время для того, чтобы показать свои идеальные формы.

В московскую жару Алиана Устиненко выбралась на Рублевский пляж и там сделала несколько эффектных снимков, которыми поделилась в микроблоге.

В кадре Алиана Устиненко предстала в монокини с цветочным принтом и вырезом на животе.