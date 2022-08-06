Анна Семенович высказалась об отъезде из России

Анна Семенович заявила о том, что ее часто спрашивают - хочет ли она уехать из России. Однако артистка подчеркивает, что таких мыслей никогда у нее не было.

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