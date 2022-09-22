Анна Семенович бурно отреагировала на вопрос о материнстве

Популярная певица, актриса и телеведущая Анна Семенович активно ведет соцсети и общается там с поклонниками. Но порой вопросы пользователей заставляют звезду понервничать. Например, тема беременности способна вывести Анну из себя.

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Вопросы на эту тему певица всегда воспринимает эмоционально. Вот и сейчас. У нее спросили: когда же она наконец станет мамой? И 42-летняя Семенович отреагировала весьма бурно.