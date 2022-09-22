Анна Семенович бурно отреагировала на вопрос о материнстве

Певице часто задают такие вопросы в соцсетях.
Анна Семенович. Фото: соцсети

Анна Семенович. Фото: соцсети

Популярная певица, актриса и телеведущая Анна Семенович активно ведет соцсети и общается там с поклонниками. Но порой вопросы пользователей заставляют звезду понервничать. Например, тема беременности способна вывести Анну из себя.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Вопросы на эту тему певица всегда воспринимает эмоционально. Вот и сейчас. У нее спросили: когда же она наконец станет мамой? И 42-летняя Семенович отреагировала весьма бурно.

«Меня поражают бестактные люди, задающие такие вопросы. Вам какое дело, когда я стану мамой? Это только мое личное дело и моего ребенка!» — цитирует комментарий Анны издание РИА ФАН.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  