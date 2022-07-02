Анна Нетребко закатила вечеринку в честь продажи пентхауса в Вене

Сбежавшая из России Анна Нетребко выставила на продажу свой пентхаус в центре Вены, площадью в 225 квадратных метров. По этому случаю, певица решила закатить вечеринку.

Артистка пригласила к себе домой друзей, вместе они встречали закат, а когда стало темно, зажгли свечи.

«И где бы я ни была — в моем доме будет много гостей, веселья и счастья. Более 30 человек, прекрасных людей и друзей были вчера на нашей террасе. Разных возрастов и национальностей. Все счастливы, прекрасное лето!» — написала в соцсетях Нетребко.

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