Анна Кошмал объяснила, почему не стоит слушать российскую музыку

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в соцсетях представила для своих подписчиков исследование, в котором говорится о взаимосвязи между прослушиванием музыки российских артистов и отсутствием денег в казне Украины.
«Почему не стоит слушать российскую музыку...».
Напомним, что Анна Кошмал за последние месяцы испортила отношения со всеми своими российскими коллегам по сериалу «Сваты». Она не понимает, почему они молчат и не высказываются о происходящем в мире.
Между тем актриса Татьяна Кравченко отмечала, что Анна Кошмал оказалась крайне неблагодарной персоной. Она напомнила, как однажды коллеги спасли украинку на съемочной площадке, когда актрисе было плохо.