Анна Asti заявила, что хочет родить, но ей в этом кое-что мешает

Бывшая солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба заявила, что они с мужем часто обсуждают тему рождения наследников. По словам 32-летней звезды, она очень хочет стать мамой, однако есть нюанс, на который нельзя закрыть глаза.

«Сейчас период, когда надо поработать. Всему свое время», — объяснила Дзюба в интервью «СтарХиту», добавив при этом, что она готова на время покинуть шоу-бизнес ради малыша.

Как известно, сейчас в творческой биографии Анны происходят колоссальные изменения. В прошлом году певица покинула дуэт Artik & Asti и начала сольную карьеру. Уход из творческого тандема, продлившегося десять лет, обернулся для знаменитости депрессией.

Ранее певица Анна Дзюба рассказала о хейте, с которым постоянно сталкивается в Сети.

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