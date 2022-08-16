«Анна Асти, беги к парикмахеру!»: экс-продюсер Лободы затроллила «подражательницу»

Анна Асти, отправившись свободное плавание после многолетнего дуэта с Артемом Умрихиным, сменила имидж и стала блондинкой. Плюс – добавила нотки раскрепощенности в образ.

Нателла Крапивина, бывший продюсер Светланы Лободы, убеждена, что она полностью скопировала образ с ее экс-подопечной. Из-за этого дамы даже поругались в соцсетях. Одна обвиняла, а вторая доказывала, что патента на блондинок у нее нет.

В настоящее время имидж сменила сама Светлана Лобода, она сделала стрижку и стала выглядеть элегантнее. Нателла Крапивина не смогла промолчать и опять уколола Анну Асти.

«Анна Асти, у Лободы новый образ! Беги скорее к парикмахеру, а то узнавать перестанут!» - написала она в соцсетях, сдобрив послание смайлами.