Анита Цой ищет невесту сыну: девушка не должна петь

Анита Цой призналась, что ей уже хочется стать бабушкой. Ее сыну Сергею уже 30 лет, и певица с некоторых пор начала осторожно «давить» не него.

«Я подкатываю аккуратно (смеется), потому что мне так хочется, чтобы он уже родил. Пока я в силе, в форме и могу быть нормальной бабушкой. А папа его еще меня старше, поэтому ему точно уже пора быть дедушкой».

Анита Цой иногда всерьез беспокоится о личной жизни сына и даже пытается найти ему невесту.

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