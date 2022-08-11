Ани Лорак рассталась с Егором Глебом и вернулась к бывшему мужу

Певица Ани Лорак рассталась с продюсером Егором Глебом, с которым была вместе последние три года. Он младше звезды на 14 лет и казалось, что в этой паре все завершится красивой свадьбой.

По словам коллег звездной пары, отношения в этом союзе сошли на нет. Певица собрала вещи и улетела в Турцию к бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

При этом близкие пары отмечают, что речи о воссоединении пока не идет. Лорак и Налчаджиоглу связывает только крепкая дружба и, конечно, общий ребенок, сообщает «Комсомольская правда».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Лорак в свое время бросила Налчаджиоглу из-за его регулярных измен. При этом поклонники пары верят, что исполнительница помирится с бывшим мужем и они снова будут вместе.