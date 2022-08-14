Англии сказали «до свидания»: принц Гарри и Меган Маркл наслаждаются триумфом в США

Герцогов Сассекских удостоили специальной награды.
Меган Маркл и принц Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press 

Принц Гарри и его жена Меган Маркл – персоны для королевской семьи Великобритании весьма неоднозначные. Они дали не одно разоблачительное интервью в адрес Виндзоров и отреклись от престола.

Отец принца Гарри Чарльз и вовсе не разговаривает со своим сыном, не желая ему помогать финансово. Впрочем, герцогам Сассекским, похоже, уже не нужны деньги королевской семьи.

Они не только сами себя отлично обеспечивают, но и пускают средства на благотворительность, за что их отметили с почестями в США, куда они перебрались из Великобритании.

Через свой фонд «Арчивелл» они сделали несколько щедрых пожертвований афганским беженцам. В результате коалиция афганских беженцев «Человек прежде всего» удостоила их премии, пишет Daily Mail. Принц Гарри и Меган Маркл испытали триумф.

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