«Ангельски хороша»: Ходченкова в шортиках в облипку блеснула точеной фигурой на пилоне (фото)

Не так давно Ходченкова провела отпуск на море. Она не перестает следить за фигурой и занимается спортом. Актриса уже несколько лет танцует pole dance. Она иногда делится смелыми кадрами, танцуя на 15-сантиметровых каблуках.

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