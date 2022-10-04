«Ангельски хороша»: Ходченкова в шортиках в облипку блеснула точеной фигурой на пилоне (фото)

Светлана Ходченкова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться ролями в картинах: «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Годунов», «Домашний арест». Артистка в 39 лет следит за фигурой. Она появляется на красных дорожках в роскошных вечерних платьях. В обычной жизни звезда носит более комфортные наряды.
Не так давно Ходченкова провела отпуск на море. Она не перестает следить за фигурой и занимается спортом. Актриса уже несколько лет танцует pole dance. Она иногда делится смелыми кадрами, танцуя на 15-сантиметровых каблуках.
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На этот раз Ходченкова запечатлелась в облегающих шортах и кроп-топе. Она блеснула точеной фигурой на пилоне. Актриса подчеркнула изящные бедра. Она грациозно двигалась, держась на шест. При этом ее волосы были распущены. Светлана восхитила поклонников. Многие осыпали комплиментами звезду.
«Ну какая грациозная лань», «Эти ноги спасут мир», «До чего бесподобная», «Выглядишь просто эталонно», «Света, вот это фигурка», «Ну до чего красивая», «Ангельски хороша», «Я просто в восторге», — стали писать пользователи Сети.
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды