Ангелина Вовк

Поздравить ее решила Эдита Пьеха, которой уже 85 лет. Она живет в небольшом доме в Ленинградской области. На публике певица появляется редко, но иногда соглашается на интервью.

«Что может загадывать простая шахтерская девочка? Конечно, здоровья, близким, себе», – отметила она.

Даже в домашней обстановке Пьеха не изменяет себе. Она предстала с укладкой и фирменными стрелками на глазах. Артистка словно в любой момент готова выйти на сцену.

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