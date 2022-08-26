«Ангел-хранитель»: Орбакайте рассказала о воспитавшей ее бабушке

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в соцсетях почтила память своей бабушки Зинаиды Архиповны. Она разместила ее фотографию в день рождения родственницы и написала теплые слова, поблагодарив за все.

«25 августа исполняется 100 лет со дня рождения моей замечательной бабушки - Зинаиды Архиповны! Она наш Ангел-Хранитель! Спасибо за воспитание и пример благородства и любви», - написала дочь Пугачевой.

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Зинаида Архиповна воспитала внучку, пока Алла Пугачева строила карьеру в СССР, не успевая заниматься дочкой из-за плотных гастролей и постоянных концертов. Зато сейчас Примадонна все время отдает двойняшкам Лизе и Гарри, которых родила ей суррогатная мать от Максима Галкина.