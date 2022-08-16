Анфиса Чехова сбежала со съемок после провокационных вопросов

Телеведущая Анфиса Чехова в соцсетях рассказала, что недавно сбежала со съемок одной из программ, где ее начали расспрашивать о личной жизни. При этом она заметила, что ее уговорили участвовать, хотя она изначально и не хотела.
«Через 10 минут после «мотора» я сняла с себя микрофон и отказалась от съемки. Эта программа оказалась адской желтухой с отвратительным копанием в грязном белье!»
Напомним, что Анфиса Чехова раньше сама не раз копалась в грязном белье. Она вела популярную среди молодежи программу «Секс с Анфисой Чеховой».
Добавим, что не так давно Анфиса Чехова вернулась в столицу из Бали. В жарких странах она провела три последних месяца.