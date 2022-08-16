Анфиса Чехова сбежала со съемок после провокационных вопросов

Напомним, что Анфиса Чехова раньше сама не раз копалась в грязном белье. Она вела популярную среди молодежи программу «Секс с Анфисой Чеховой».

Добавим, что не так давно Анфиса Чехова вернулась в столицу из Бали. В жарких странах она провела три последних месяца.