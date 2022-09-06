Анфиса Чехова опасается, что Ольга Бузова скоро возьмется за старое

Как заявила ведущая Анфиса Чехова, падение популярности может сыграть с Ольгой Бузовой злую шутку. По мнению Чеховой, до того, как стать знаменитостью, Бузова была «скромной девчонкой».

Но, если ее начнут забывать, она захочет вернуть утраченное внимание – и станет его добиваться. Анфиса помнит Ольгу еще со времен скандального шоу «Дом-2».

Как вспоминает Чехова, в те дни Оля отличалась скромным поведением, она старалась завести знакомства с новыми людьми, для чего посещала все вечеринки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Но шло время, и она повысилась — теперь идет Оля-императрица. И она уже выбирает: «Этот мужик мне не подходит, я же не такая». На волне своей ценности взлетает. Не дай бог популярность Оли уйдет, тогда она опять будет милой застенчивой девочкой, которая будет добиваться внимания», - приводит издание «РИА ФАН» слова Чеховой, сказанные ею в программе «Современное здоровье».

В последнее время появились слухи о новом романе Бузовой – с бизнесменом Иваном Семеновым. Впрочем, сама ведущая эту информацию не комментирует.