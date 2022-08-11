«Андрюшку несло!»: Иван Краско рассказал о спорах с сыном

Актер Иван Краско заявил, что с сыном Андреем споры у него возникали только из-за пагубной привычки наследника, который чересчур злоупотреблял алкоголем.
«Андрюшку несло! Когда он стал востребованным артистом, то брался за все роли. Он не мог насытиться работой, которой у него долго не было. Организм не выдерживал нагрузок алкоголем».
По словам Краско, сын успел в своей жизни воплотить главные мечты. Он построил дом в поселке Пороги, купил хорошую машину. О своем загородном доме Андрей Краско мечтал много лет, сообщает prozvezd.info.
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Напомним, что Андрей Краско ушел из жизни в 2006 году. Он умер на съемках картины «Ликвидация» от острой сердечной недостаточности. Ему было всего 48 лет.