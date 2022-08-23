«Андрон – уже обмытые камни»: Кончаловскому прилетело от Садальского за возраст

Актер Станислав Садальский, размышляя в своем Telegram-канале о рейтингах своей горячо любимой передачи «Сегодня вечером» на Первом канале, сравнил их с показанным в тот же день проектом про Андрона Кончаловского, отмечавшего свое 85-летие.

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Низкие рейтинги обеих программ Садальский очень быстро объяснил. По его мнению, Меньшова «надоела», а Кончаловский – потому что возрастной.