«Андрон – уже обмытые камни»: Кончаловскому прилетело от Садальского за возраст

Актер Станислав Садальский, размышляя в своем Telegram-канале о рейтингах своей горячо любимой передачи «Сегодня вечером» на Первом канале, сравнил их с показанным в тот же день проектом про Андрона Кончаловского, отмечавшего свое 85-летие.
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Низкие рейтинги обеих программ Садальский очень быстро объяснил. По его мнению, Меньшова «надоела», а Кончаловский – потому что возрастной.
«Рейтинг «Сегодня вечером», смотрите цифры на Первом канале, в два раза ниже, чем у балеруна, хуже – только у брательника Никиты Михалкова с его юбилейными фильмами, но здесь гады-годы. Они устарели. Андрон, как показало время, - уже обмытые камни», - написал Садальский.
Садальский смеется над рейтингами. Фото: соцсети