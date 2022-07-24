Андрей Разин: «Я никогда на Юру Шатунова в суд не подавал»

Сразу после смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова в качестве причин, приведших к ухудшению его здоровья, были названы судебные тяжбы с Андреем Разиным.
Якобы нервотрепка, скандалы и прочие неурядицы, связанные с судами, подкосили Юрия Шатунова.
Но, как выясняется, судился Шатунов с Разиным по инициативе исключительно своего окружения. Именно об этом заявил Андрей Разин.
По словам продюсера, иски были инициированы адвокатами Юрия Шатунова, которым он платил щедрые гонорары.
Об этом Андрей Разин заявил в официальном аудиообращении, которое разместил в своем микроблоге.
«Я никогда на Юру Шатунова в суд не подавал. Они со мной судились. Юра платил адвокатам, этим чернокнижникам. Они качали из него деньги – по 500-600 тысяч в месяц», - подчеркнул Андрей Разин.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, ранее Андрей Разин заявлял, что предвидел смерть Юрия Шатунова еще полгода назад, зная о его слабом здоровье и большой нагрузке из-за постоянных гастролей.