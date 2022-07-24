Андрей Разин: «Я никогда на Юру Шатунова в суд не подавал»

Сразу после смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова в качестве причин, приведших к ухудшению его здоровья, были названы судебные тяжбы с Андреем Разиным.

Якобы нервотрепка, скандалы и прочие неурядицы, связанные с судами, подкосили Юрия Шатунова.

Но, как выясняется, судился Шатунов с Разиным по инициативе исключительно своего окружения. Именно об этом заявил Андрей Разин.

По словам продюсера, иски были инициированы адвокатами Юрия Шатунова, которым он платил щедрые гонорары.

Об этом Андрей Разин заявил в официальном аудиообращении, которое разместил в своем микроблоге.