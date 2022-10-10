Андрей Разин сообщил о смерти еще одного музыканта «золотого состава» группы «Ласковый май»

Продюсер культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в микроблоге скорбную новость.

В этот понедельник, 10 октября, умер клавишник коллектива Михаил Афанасьев.

«Сегодня пришла очень печальная весть из России, из Нижнего Новгорода. Ушел из жизни клавишник «золотого состава» группы «Ласковый май», который бессменно работал, сопровождал все концерты мои. Это уникальный человек — Миша Афанасьев. Приношу свои соболезнования», — сказал Андрей Разин.

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Напомним, летом этого года не стало солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Он скоропостижно скончался из-за проблем с сердцем. Популярному вокалисту было всего 48 лет.