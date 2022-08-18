Андрей Разин: «Родственники Юры Шатунова развели Игоря Крутого на деньги»

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сенсационно заявил, что родственники Юры Шатунова якобы не хоронили часть праха певца на Троекуровском кладбище. По его словам, это был обман.

«Захоронили торжественно, развели Игоря Крутого на деньги. Чтобы эту пустую урну никто не открывал, залили еще и бетоном», — заявил он в соцсетях.

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При этом Разин не привел никаких доказательств своим словам. Жена Шатунова ситуацию пока не комментирует.

Напомним, Игорь Крутой заплатил почти 4 млн рублей за место на кладбище для Юры Шатунова. Прощались с артистом в столице три дня.