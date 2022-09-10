Андрей Разин: «Против меня ведется война»

После смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова жизнь Андрея Разина превратилась в ад. Продюсер коллектива испытывает постоянный прессинг со стороны, продолжая настойчиво утверждать, что не виноват ни в ухудшении здоровья певца, ни тем более в его смерти.

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В своих соцсетях Разин поделился, что столкнулся с новой бедой. Пранкеры подделали запись и якобы от имени продюсера стали публиковать громкие заявления. Он призвал не поддаваться на провокации.

«Сейчас пранкеры <…> начали моим голосом подавать мои слова, высказанные с матом. Не поддавайтесь, будьте бдительны. Сейчас против меня действительно ведется война», — заявил Разин в своем аудиообращении.

Напомним, ранее Андрей Разин заявлял, что предвидел смерть Юрия Шатунова еще полгода назад, зная о его слабом здоровье и большой нагрузке из-за постоянных гастролей.