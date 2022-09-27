Андрей Малахов высказался о разрыве с женой Натальей Шкулевой

«Дорогая Героиня! (или, как говорят, у вас там профсоюз авторов). Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили», — написал Андрей Малахов.

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Напомним, в минувший понедельник, 26 сентября, на телеканале «Россия 1» после длительного перерыва вышло в эфир ток-шоу Андрея Малахова «Андрей Малахов. Прямой эфир».