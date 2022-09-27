Андрей Малахов высказался о разрыве с женой Натальей Шкулевой

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на сообщения о его возможном разрыве с женой, издательницей Натальей Шкулевой.
В телеграм-канале шоумен обратил внимание на публикацию, касающуюся его личной жизни.
«У Героини появилось ощущение, что у Андрея Малахова позади не только черная полоса, но и брак с Натальей Шкулевой. Последние две недели Героиня встречала Андрея тут и там, с кем угодно, но не с супругой. Они всегда жили каждый своей жизнью, но сейчас, как будто, совсем дружить перестали», — сообщалось в телеграм-канале «Героиня Татлера».
В ответ Андрей Малахов разместил совместные снимки с женой, на которых они выглядят счастливыми, и призвал не волноваться за него и Наталью Шкулеву.
«Дорогая Героиня! (или, как говорят, у вас там профсоюз авторов). Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили», — написал Андрей Малахов.
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Напомним, в минувший понедельник, 26 сентября, на телеканале «Россия 1» после длительного перерыва вышло в эфир ток-шоу Андрея Малахова «Андрей Малахов. Прямой эфир».