Андрей Малахов высказался о разрыве с женой Натальей Шкулевой

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал публикации, появившиеся в телеграм-каналах, о том, что его брак с издательницей Натальей Шкулевой себя исчерпал.
Наталья Шкулева и Андрей Малахов

Наталья Шкулева и Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на сообщения о его возможном разрыве с женой, издательницей Натальей Шкулевой.

В телеграм-канале шоумен обратил внимание на публикацию, касающуюся его личной жизни.

«У Героини появилось ощущение, что у Андрея Малахова позади не только черная полоса, но и брак с Натальей Шкулевой. Последние две недели Героиня встречала Андрея тут и там, с кем угодно, но не с супругой. Они всегда жили каждый своей жизнью, но сейчас, как будто, совсем дружить перестали», — сообщалось в телеграм-канале «Героиня Татлера».

В ответ Андрей Малахов разместил совместные снимки с женой, на которых они выглядят счастливыми, и призвал не волноваться за него и Наталью Шкулеву.

«Дорогая Героиня! (или, как говорят, у вас там профсоюз авторов). Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили», — написал Андрей Малахов.

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Напомним, в минувший понедельник, 26 сентября, на телеканале «Россия 1» после длительного перерыва вышло в эфир ток-шоу Андрея Малахова «Андрей Малахов. Прямой эфир».

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