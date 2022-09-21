Андрей Малахов впервые вышел в свет вместе с четырехлетним сыном от Натальи Шкулевой

Известный телеведущий Андрей Малахов более десяти лет счастлив в браке с издателем Натальей Шкулевой.

У звездной пары подрастает сын Александр, которому уже четыре года. Родители тщательно оберегают мальчика от посторонних глаз. За все это время Андрей Малахов и Наталья Шкулева ни разу не показали сына поклонникам. Фотографии с участием наследника они не размещают и в своих соцсетях.

Но по мере того, как мальчик будет взрослеть ему, очевидно, придется попадать в объективы фотокамер. И Андрей Малахов начал потихоньку готовить Александра к этому обстоятельству.

На днях телеведущий впервые вместе с сыном появился на публике. Андрей Малахов сводил наследника в Театр Наций. Судя по всему, звездный наследник остался всем доволен.

«Если вы в поисках Синей птицы, то она летает в Театре Наций. «Синяя синяя птица» - рекомендую», - написал в микроблоге Андрей Малахов.

Кроме этого, Андрей Малахов вместе с сыном регулярно появляются в храме. Звездное семейство старается не пропускать воскресные службы - это традиция.

«Посещаем утреннюю службу в храме, а она проходит рано», - делился Андрей Малахов в интервью.

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По материалам kp.ru.