Андрей Малахов пустился в пляс в эфире своей программы

Телеведущий больше не перемывает кости знаменитостям.
Андрей Малахов

Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей программы «Песни от всей души» на канале «Россия 1» проникся пением пермского пенсионера про «Старый конь борозды не портит» и пустился в пляс.

Андрей Малахов с гостями своей программы. Фото: кадр из программы «Песни от всей души»

Сначала Андрей Малахов просто подпевал гостю. Однако затем разбушевался и уже не смог совладать с эмоциями, став водить хороводы прямо в студии.

Как отметил Андрей Малахов, он вернулся в последнее время к активным съемкам. Программы с его участием можно увидеть по выходным. Телеведущий больше не перемывает кости звездам. Эфиры с ним напоминают программы о добром и вечном.

Напомним, что Андрей Малахов — один из самых оплачиваемых телеведущих на российском телевидении. Он не раз отмечал, что буквально обожает свою работу. Успех у зрителей он объяснял трудолюбием.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  