Андрей Малахов пустился в пляс в эфире своей программы

Сначала Андрей Малахов просто подпевал гостю. Однако затем разбушевался и уже не смог совладать с эмоциями, став водить хороводы прямо в студии.

Как отметил Андрей Малахов, он вернулся в последнее время к активным съемкам. Программы с его участием можно увидеть по выходным. Телеведущий больше не перемывает кости звездам. Эфиры с ним напоминают программы о добром и вечном.

Напомним, что Андрей Малахов — один из самых оплачиваемых телеведущих на российском телевидении. Он не раз отмечал, что буквально обожает свою работу. Успех у зрителей он объяснял трудолюбием.

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