Андрей Малахов прокомментировал сообщения о своей эмиграции из России

Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов отреагировал на появившиеся на днях сообщения о том, что он покинул Россию.
Шоумен объявил, что он уехал только на время. Кроме этого, Андрей Малахов пообещал в ближайшее время предъявить доказательства того, что он не разорвал отношения со своим работодателем.
«Я сейчас не в странах Балтии, а в двухнедельном отпуске с ребёнком. Заявление на отпуск выложу в ближайшее время», - прокомментировал Андрей Малахов.
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Напомним, не так давно Россию покинул актер Анатолий Белый. Он доиграл сезон в МХТ имени Чехова, а затем написал заявление об увольнении. По не которым данным, артист с семьей уехал в Израиль.
А вот певица Алла Пугачева, ранее тоже уезжавшая в Израиль, на днях вернулась в Москву.
По материалам издания «Подъем».