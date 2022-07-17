Андрей Малахов прокомментировал сообщения о своей эмиграции из России

Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов отреагировал на появившиеся на днях сообщения о том, что он покинул Россию.

Шоумен объявил, что он уехал только на время. Кроме этого, Андрей Малахов пообещал в ближайшее время предъявить доказательства того, что он не разорвал отношения со своим работодателем.