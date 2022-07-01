Андрей Малахов не смог сдержать слез, говоря о Юрии Шатунове

В ближайшую субботу, второго июля, на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир программа Андрей Малахова «Привет, Андрей!».

Она будет посвящена памяти покойного Юрия Шатунова, церемония прощания с которым состоялась на этой неделе.

В студии программы Андрея Малахова соберутся люди, которые лично знали Юрия Шатунова.

В Сети уже появился ролик с анонсом программы.

«Сейчас вместе с нашим столом вся страна у экранов телевизоров будет вспоминать Юру Шатунова», — сказал в кадре Андрей Малахов.

Камера крупным планом показала лицо телеведущего. Было очевидно, что Андрей Малахов, произнося эти слова, едва сдерживал слезы.