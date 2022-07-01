Андрей Малахов не смог сдержать слез, говоря о Юрии Шатунове

В ближайшую субботу, второго июля, на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир программа Андрей Малахова «Привет, Андрей!».
Она будет посвящена памяти покойного Юрия Шатунова, церемония прощания с которым состоялась на этой неделе.
В студии программы Андрея Малахова соберутся люди, которые лично знали Юрия Шатунова.
В Сети уже появился ролик с анонсом программы.
«Сейчас вместе с нашим столом вся страна у экранов телевизоров будет вспоминать Юру Шатунова», — сказал в кадре Андрей Малахов.
Камера крупным планом показала лицо телеведущего. Было очевидно, что Андрей Малахов, произнося эти слова, едва сдерживал слезы.
Напомним, солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался 23 июня. Причиной смерти известного вокалиста стал обширный инфаркт миокарда. Юрию Шатунову было всего 48 лет.
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