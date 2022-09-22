Андрей Малахов коротко постригся по случаю еврейского Нового года

В столичном отеле «Марриотт Империал Плаза» 21 сентября прошел масштабный гала-вечер «Афрашат хала». Праздник, организованный Первым женским Еврейским конгрессом, объединил более 500 представительниц прекрасного пола на вечере в честь Рош а-Шана — еврейского Нового года.

Ведущими вечера стали Алика Смехова и Андрей Малахов. Последний пришел на праздник с новой короткой стрижкой. И гости, и пользователи Интернета отметили, что теперь Андрей выглядит моложе. Ему, напомним, в следующем январе исполнится 51 год.

На празднике Малахов провел благотворительный аукцион. Гости могли приобрести произведения искусства и другие ценные лоты вроде благословенных на удачу долларовых купюр или туристических поездок. Организаторам аукциона удалось выручить более 1,5 миллиона рублей, все эти средства будут потрачены на благотворительные цели.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».