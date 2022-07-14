Андрей Макаревич сделал важное заявление по поводу концертов в России

Агрессивно настроенный против россиян Андрей Макаревич решил дать концерты в некоторых городах нашей страны уже осенью. На сайте группы «Машина времени» появились соответствующие объявления, однако некоторые поклонники были обескуражены: зачем они тут нужны?

В четверг, 14 июля, Макаревич объявил в соцсетях, что выступления отменены. По его словам, организаторы отказались от сотрудничества.

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«Раз площадка написала, что будет отмена, значит, будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — сказал 68-летний музыкант.

Агентство по продаже билетов, подтвердившее отмену выступления в Челябинске, не сообщает точные причины происходящего.