Андрей Кураев озвучил имя главного идеолога России

По словам богослова, церковь не находит в себе поводов, аргументов и желания для того, чтобы оспорить то, что он заявляет.
Андрей Кураев

Андрей Кураев. Фото: Global Look Press

Богослов и общественный деятель Андрей Кураев в программе «И грянул Грэм» назвал имя главного идеолога России.

«Владимир Соловьев, по сути говоря, главный идеолог России. В том числе и православных, потому что церковь не находит в себе поводов, аргументов и желания для того, чтобы оспорить то, что он заявляет».

Напомним, что Владимир Соловьев – один из самых популярных российских ведущих. Его программы по телевидению пользуются невероятной популярностью.

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На днях Владимир Соловьев появился пере публикой с ссадинами на лице. Скорее всего, травмы он получил во время тренировок.

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