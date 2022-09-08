Андрей Кураев озвучил имя главного идеолога России

Богослов и общественный деятель Андрей Кураев в программе «И грянул Грэм» назвал имя главного идеолога России.
«Владимир Соловьев, по сути говоря, главный идеолог России. В том числе и православных, потому что церковь не находит в себе поводов, аргументов и желания для того, чтобы оспорить то, что он заявляет».
Напомним, что Владимир Соловьев – один из самых популярных российских ведущих. Его программы по телевидению пользуются невероятной популярностью.
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На днях Владимир Соловьев появился пере публикой с ссадинами на лице. Скорее всего, травмы он получил во время тренировок.