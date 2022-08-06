Андрей Григорьев-Апполонов показал, как выглядел в 17 лет

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов в «Телеграм» разместил архивный снимок, на котором ему всего 17 лет.
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: "Телеграм" Андрея Григорьева-Апполонова
«6 августа 1987 года в Зимнем театре состоялось первое выступление театра моды «Мини-макси» Сочинского педучилища».
По словам музыканта, пожалуй, самый известный «выпускник» Дома мод это он - Андрей Григорьев-Апполонов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Григорьев-Апполонов - солист группы «Иванушки International». Вместе с Кириллом Андреевым является бессменным участником коллектива. В этом году ему исполнилось 52 года.