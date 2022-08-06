Андрей Григорьев-Апполонов показал, как выглядел в 17 лет

По словам музыканта, пожалуй, самый известный «выпускник» Дома мод это он - Андрей Григорьев-Апполонов.

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Напомним, что Григорьев-Апполонов - солист группы «Иванушки International». Вместе с Кириллом Андреевым является бессменным участником коллектива. В этом году ему исполнилось 52 года.