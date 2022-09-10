Андрей Данилко сделал заявление про вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву

Андрей Данилко, известный в шоу-бизнесе под псевдонимом Верки Сердючки, высказался в отношении вернувшейся в Россию Аллы Пугачевой. Украинский певец заявил, что хорошо относится к Примадонне.

«Она все правильно делает. Многим бы посоветовал брать пример. Молчание — золото. Она так красноречиво молчит, что все понятно. Я ее очень уважаю. Благодарен Пугачевой, когда она за меня заступалась на «Евровидении». Я оцениваю ее по поступкам», — сказал Андрей в одном из YouTube-шоу.

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При этом Данилко подчеркнул, что друзей в нашей стране у него почти не осталось.