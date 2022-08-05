Андрей Чернышов высказался о своей госпитализации

Известный актер Андрей Чернышов опроверг появившиеся в Сети новости о своем здоровье. Некоторые издания сообщили, будто бы из-за плохого самочувствия Чернышова привезли в московский кардиоцентр, и что планируется серьезное обследование.

«Это ерунда какая-то, глупости пишут», — приводит слова актера, сказанные в интервью телеканалу «Звезда», издание Аrgumenti.ru.

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К этому можно добавить, что в конце июля Андрей Чернышов активно снимался в Воронежской области, а позднее, уже в августе, в Пятигорске и Волгограде проходили спектакли с его участием, — такая информация содержится в аккаунте актера «ВКонтакте».