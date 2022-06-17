Андреасян высмеял совместный снимок Зеленского и Макрона

Он разместил их общую фотографию, оставив надпись, которую якобы произносит Макрон Зеленскому: «Хочешь убежим? Только ты, я и Ялта».

Ранее адвокат Сергей Жорин также не прошел мимо этой фотографии. Он разместил снимок, на котором изображен герой Сергея Светлакова из программы «Наша Раша» Иван Дулин. По сюжету он нетрадиционной ориентации.

«Так вот оно что, Михалыч», — подписал снимок адвокат.

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