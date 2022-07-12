Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию

Стало известно, что актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и уехал из России. Информация об этом со ссылкой на инсайдеров появилась в соцсетях журнала «Театр».

«Источники, близкие к МХТ, сообщают, что Белый уволился из театра по собственному желанию и уехал из страны», — рассказал аноним.

На сайте МХТ имени Чехова уже указано, что с сентября 2022 года роль Каренина в спектакле Дмитрия Крымова «Сережа» Анатолия Белого будет играть Константин Хабенский.

В других спектаклях МХТ, которые запланированы на сентябрь, Анатолий Белый тоже не занят, но в списке труппы театра его имя пока есть.

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Напомним, Анатолий Белый служил в МХТ имени Чехова с 2003 года и был задействован во всех значимых постановках театра.

По материалам журнала «Театр».