Анастасию Волочкову в одном нижнем белье засняли в кабинете массажиста

Анастасия Волочкова является известной балериной. В свое время она выступала в Большом театре. Но теперь артистка то и дело оказывается в центре скандальных историй.

То ее обвиняют в том, что звезда летела в нетрезвом состоянии с Мальдив, то ее якобы депортировали из Турции, то соседи жалуются, что балерина расхаживает по своему участку без одежды. На нее даже подали в суд.