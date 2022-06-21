Анастасию Волочкову в одном нижнем белье засняли в кабинете массажиста

Анастасия Волочкова является известной балериной. В свое время она выступала в Большом театре. Но теперь артистка то и дело оказывается в центре скандальных историй.
То ее обвиняют в том, что звезда летела в нетрезвом состоянии с Мальдив, то ее якобы депортировали из Турции, то соседи жалуются, что балерина расхаживает по своему участку без одежды. На нее даже подали в суд.
На этот раз Волочкова появилась в студии передачи «На самом деле». Она рассказала, как во время массажа в кабинет ворвалась девушка и стала ее снимать. Однако балерина была почти вся обнаженная. Поэтому незнакомку скрутил и повалил на пол охранник.
Модель Мартина Кондор тоже пришла в студию. Именно на нее напал охранник артистки. Она пояснила, что преследовала благородную цель: хотела добыть компромат на массажиста, который пристает к клиенткам и предлагает услуги интимного характера.
Анастасия Волочкова. Фото: кадр из шоу «На самом деле»
«Мне на массаже лежать в пальто? Я не понимаю, как вы вообще оказались в кабинете, где я, прости Господи, делала массаж. Лежала я там в трусиках, в халате или в чем, какая вам разница?» — посетовала Волочкова.
Но так как охранник стер снятое видео с телефона модели, звезда больше не стала ничего требовать. А вот Кондор была возмущена, что с ней так обошлись.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды