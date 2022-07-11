Анастасия Заворотнюк не обходится без тайного благодетеля: известный певец помог актрисе материально

Наследница Заворотнюк много путешествует. У многих сложилось мнение, что актриса осталась совсем одна, так как ее муж Петр Чернышев много работает. Но выяснилось, что у нее есть тайный покровитель. Стас Михайлов давно помогает звездной семье.

В программе «Ты не поверишь!» артист рассказал о том, что не хочет афишировать свою помощь Заворотнюк, которая два года находится на лечении.

Более того, как оказалось, семье Анастасии помогают многие звезды, но не делают этого открыто. При этом родные актрисы ни разу не просили помощи. Они лишь призывали молиться за артистку и надеятся, что все будет хорошо.

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Напомним, что у Заворотнюк есть также маленькая дочка Мила, которой три года. Малышка обычно большую часть времени проводит с папой.

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