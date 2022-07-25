Анастасия Заворотнюк дважды была на пороге смерти

Звезда сериала «Моя прекрасная няня», 51-летняя Анастасия Заворотнюк, из-за тяжелой болезни уже несколько лет не выходит из дома.
Окружении актрисы тщательно оберегает ее покой, заботясь о здоровье и о том, чтобы детали состояния Анастасии Заворотнюк оставались тайной для общественности.
Между тем судьба уже не раз подбрасывала серьезные испытания актрисе. Дважды в жизни Анастасия Заворотнюк оказывалась в шаге от смерти.
Несколько лет назад, после развода с первым мужем Дмитрием Стрюковым, Анастасия Заворотнюк едва не разбилась на машине.
«Едешь, а тебе звонят и говорят, что ты больше никогда не увидишь своих детей. Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги. Когда наступает момент на грани жизни и смерти, то такого и врагу не пожелаешь», — вспоминала о том случае Анастасия Заворотнюк.
После этого Анастасия Заворотнюк отказалась ездить за рулем и наняла себе водителя.
А еще ранее актриса могла погибнуть во время родов. Бывший муж Заворотнюк, Стрюков, рассказывал прессе, что врачи запрещали Анастасии рожать второго ребенка, из-за анатомических особенностей это могло завершиться трагедией.
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«У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали», — делился Дмитрий Стрюков.