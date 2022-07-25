Анастасия Заворотнюк дважды была на пороге смерти

Звезда сериала «Моя прекрасная няня», 51-летняя Анастасия Заворотнюк, из-за тяжелой болезни уже несколько лет не выходит из дома.

Окружении актрисы тщательно оберегает ее покой, заботясь о здоровье и о том, чтобы детали состояния Анастасии Заворотнюк оставались тайной для общественности.

Между тем судьба уже не раз подбрасывала серьезные испытания актрисе. Дважды в жизни Анастасия Заворотнюк оказывалась в шаге от смерти.

Несколько лет назад, после развода с первым мужем Дмитрием Стрюковым, Анастасия Заворотнюк едва не разбилась на машине.