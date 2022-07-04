Анастасия Волочкова в парике и мини-платье цвета взбесившейся Барби позировала у панорамного окна

Балерина накануне вышла в свет в длинном белокуром парике и нарядилась в мини-платье цвета взбесившейся Барби. Позируя у панорамного окна в одном из небоскребов «Москва-Сити», Волочкова изящно вытянула свои бесконечно длинные ноги, а фото запостила в микроблоге. «А я, красивая, живу как я хочу!» — подписала снимок звезда.

О своем бойфренде Волочкова пока не рассказывает. Но намекает всем, что счастлива и любима.

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