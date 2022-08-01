Анастасия Волочкова в лимонном бикини предстала у ледяной купели с грейпфрутами

Звезда балета Анастасия Волочкова — заядлая банщица. Балерина регулярно посещает русскую баню, для нее это целая церемония.

В минувшее воскресенье балерина Анастасия Волочкова соблюла собственную традицию и попарилась в баньке с профессиональным банщиком. Пармейстер Антон произвел на Анастасию Волочкову неизгладимое впечатление.

Вернувшись из бани, Волочкова с восторгом рассказала поклонникам о том, что там с ней происходило.

«В мое тело в парной было втерто невероятное количество цитрусовых, ягод, меда, соли, трав, скрабов из кофе и корицы! Черно-белой глины. Погружалась я как в ледяную купель любимую с грейпфрутами, так и в горячую — с молоком и лепестками алых роз. Это просто невероятный ритуал», — рассказала Анастасия Волочкова.

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Балерина поделилась снимком, который был сделан на одном из этапов парения. В кадре Анастасия Волочкова предстала в лимонном бикини рядом с купелью, наполненной водой с грейпфрутами.