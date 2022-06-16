Анастасия Волочкова оценила Николая Цискаридзе в роли ведущего «Сегодня вечером»

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro оценила артиста балета Николая Цискаридзе в роли ведущего программы «Сегодня вечером».
«Я не знаю, достойно или нет Цискаридзе заменил Галкина в программе «Сегодня вечером». Но я точно знаю, что Николай — эрудированный человек. Какую бы программу он не вел — всегда будет гением и это будет интересно смотреть».
По словам Волочковой, к Галкину привыкли люди, а Цискаридзе только начал работать на этом поприще. «Я Николая люблю слушать не в качестве интервьюера, а как человека, с которыми интересно поговорить. Если бы он был героем этих программ, то мир стал светлее, а программы более рейтинговыми. Потому что это — выдающийся человек. Он знает так много, как не знают интервьюеры, которые из программы устраивали клоунаду. Если бы мы были с ним соведущими, то программа была еще интереснее. Потому что Цискаридзе и Волочкова — дуэт, который приносил славу России. У меня есть кое-какие идеи, о которых вы узнаете вскоре. Я хочу станцевать с Цискаридзе. И я знаю, что Коля это поддержит», — заявила Волочкова.
Напомним, что в мае Николай Цискаридзе стал новым ведущим программы «Сегодня вечером». Предыдущий ведущий Максим Галкин уехал с семьей в Израиль.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.