Анастасия Волочкова оценила Николая Цискаридзе в роли ведущего «Сегодня вечером»

По словам Волочковой, к Галкину привыкли люди, а Цискаридзе только начал работать на этом поприще. «Я Николая люблю слушать не в качестве интервьюера, а как человека, с которыми интересно поговорить. Если бы он был героем этих программ, то мир стал светлее, а программы более рейтинговыми. Потому что это — выдающийся человек. Он знает так много, как не знают интервьюеры, которые из программы устраивали клоунаду. Если бы мы были с ним соведущими, то программа была еще интереснее. Потому что Цискаридзе и Волочкова — дуэт, который приносил славу России. У меня есть кое-какие идеи, о которых вы узнаете вскоре. Я хочу станцевать с Цискаридзе. И я знаю, что Коля это поддержит», — заявила Волочкова.

Напомним, что в мае Николай Цискаридзе стал новым ведущим программы «Сегодня вечером». Предыдущий ведущий Максим Галкин уехал с семьей в Израиль.

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