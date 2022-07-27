Анастасия Волочкова обратилась к целителю с серьезными проблемами

У балерины проблемы с позвоночником.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова много лет профессионально занималась балетом. Разумеется, этот вид искусства не мог не сказаться на ее здоровье.

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Артистка обратилась к целителю, который, по ее словам, имеет патент на лечение межпозвоночных грыж. У Волочковой болит спина.

«Грыж у меня нет, но есть изменения в позвоночнике по причине большой физической нагрузки», — заявила балерина в соцсетях.

А Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует вам при проблемах со здоровьем обращаться к профессиональным врачам, а не к целителям.

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