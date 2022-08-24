Анастасия Макеева похвасталась загородным особняком, в котором живет с новым мужем Романом Мальковым (фото)

Актриса Анастасия Макеева пригласила в гости в свой загородный дом авторов программы «Дом моей мечты» одного из телеканалов.

Он стал для нее судьбоносным. Ведь именно во время обустройства особняка Анастасия Макеева познакомилась с нынешним мужем Романом Мальковым, который принимал участие в ремонте дома.

В особняке несколько комнат, и в каждой из них есть какая-то деталь, которая сделана руками Насти и Романа.

Например, в столовой стоит белое пианино, ему сто лет. К нему супруги приложили свои руки.