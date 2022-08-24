Анастасия Макеева похвасталась загородным особняком, в котором живет с новым мужем Романом Мальковым (фото)

Актриса Анастасия Макеева пригласила в гости в свой загородный дом авторов программы «Дом моей мечты» одного из телеканалов.
Он стал для нее судьбоносным. Ведь именно во время обустройства особняка Анастасия Макеева познакомилась с нынешним мужем Романом Мальковым, который принимал участие в ремонте дома.
В особняке несколько комнат, и в каждой из них есть какая-то деталь, которая сделана руками Насти и Романа.
Например, в столовой стоит белое пианино, ему сто лет. К нему супруги приложили свои руки.
«Оно было просто коричневое, но я подумала, что надо с ним что-то делать. Тут же познакомилась в интернете с интересными декораторами. Мы встретились и вместе задекорировали это пианино», — рассказала Анастасия Макеева.
Белое пианино в столовой дома Макеевой и Малькова. Фото: кадр программы «Дом моей мечты»
Как выяснилось, пианино без дела не простаивает. На нем играет сын Малькова от первого брака Андрей, который живет с отцом и мачехой.
Пустила Настя Макеева гостей и в «святая святых» — так она называет их с супругом спальню.
Актриса сразу же обратила их внимание на пол.
«Казалось бы, простой пол. Но на самом деле я сама его нарисовала. Когда прошло 8 лет как дом стоял пустой, конечно же, поднялись полы, и мы начали их зашлифовывать. Это обычная сосна, но она была настолько скучная и просто белая, что я посмотрела, как это делают другие люди, и воском нарисовала структуру дерева. Каждый раз все думают, что это какой-нибудь дубовый пол», — похвасталась Анастасия Макеева.
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Спальня Анастасии Макеевой и Романа Малькова. Фото: кадр программы «Дом моей мечты»
Дом Анастасии Макеевой окружен березовой рощей. Фото: кадр программы «Дом моей мечты»