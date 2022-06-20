Анастасия Макеева и Дмитрий Харатьян спели для врачей и раненых в Макеевке

Певица и актриса Анастасия Макеева рассказала в микроблоге о том, какую миссию на днях она исполнила в паре с известным артистом Дмитрием Харатьяном.
Звезды побывали на Донбассе, где выступили в госпитале для врачей и раненых бойцов.
По словам Анастасии Макеевой, изначально планировалось, что они с Дмитрием Харатьяном дадут большой концерт — поздравление врачей с профессиональным праздником и поддержка раненых. Но все пошло не так.
«Каждый готовил по 10 песен. Но из-за массированных атак концерт пришлось отменить. Поэтому мы просто ходили по отделениям больницы и выступали для врачей и медсестер прямо в коридорах и холлах», — рассказала Анастасия Макеева в микроблоге.
Публикацию актриса сопроводила видео, на котором запечатлены фрагменты ее пребывания с Дмитрием Харатьяном в Макеевке.
По словам Анастасии Макеевой, выступление перестраивали буквально на ходу. Вместе с Дмитрием Харатьяном она исполнила «Дороги любви» и «Судьба и Родина едины» из фильма «Гардемарины». Пели без микрофона, но от души.
«Заходили в палаты, поддерживали раненых. Возможно, совпадение или нет, но Макеевку до этого не обстреливали, а когда мы приехали, начался очень сильный обстрел. Уже во время нашего выступления сильно гремело. Но мы все же выступили, всех поздравили, дали интервью, сделали фото на память и уехали с чувством выполненного долга. Мы сделали людям праздник. Они нам были безмерно благодарны. И это главное!» — заключила Анастасия Макеева.
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