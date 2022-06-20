Анастасия Макеева и Дмитрий Харатьян спели для врачей и раненых в Макеевке

Певица и актриса Анастасия Макеева рассказала в микроблоге о том, какую миссию на днях она исполнила в паре с известным артистом Дмитрием Харатьяном.

Звезды побывали на Донбассе, где выступили в госпитале для врачей и раненых бойцов.

По словам Анастасии Макеевой, изначально планировалось, что они с Дмитрием Харатьяном дадут большой концерт — поздравление врачей с профессиональным праздником и поддержка раненых. Но все пошло не так.

«Каждый готовил по 10 песен. Но из-за массированных атак концерт пришлось отменить. Поэтому мы просто ходили по отделениям больницы и выступали для врачей и медсестер прямо в коридорах и холлах», — рассказала Анастасия Макеева в микроблоге.

Публикацию актриса сопроводила видео, на котором запечатлены фрагменты ее пребывания с Дмитрием Харатьяном в Макеевке.