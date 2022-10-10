Анастасия Макеева довела до истерики свою домработницу

Имя Анастасии Макеевой в последнее время все чаще мелькает в скандальных хрониках. Бывшая домработница певицы рассказала в программе «Звезды сошлись» о том, что с ней обошлись некрасиво.

«Изначально меня нанимали для того, чтобы я ухаживала за ее котами и собаками. Я должна была приходить один раз в день и убирать за животными. Мне платили за такую работу 50 тысяч рублей в месяц. Но потом Макеева стала требовать, чтобы я делала много другой работы по дому, о чем мы не говорили изначально», — заявила она.

Анастасия могла позвонить домработнице в час ночи и спросить, где ее концертное платье. Илоне также приходилось готовить им еду. О животных речь уже не шла.

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