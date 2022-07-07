Аналитик Тузов объяснил, почему рубль ушел в пике к доллару и евро

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов объяснил, почему за последнюю неделю рубль на 20 процентов просел к доллару и евро. Он полагает, что без участия государства такой процесс был бы невозможен.
«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70–80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю».
Как считает Тузов, подобная динамика возможна и в будущем. К концу года, как думает эксперт, ведущие иностранные валюты продолжат укрепление. Доллар и евро будут стоить 70–80 рублей.
Однако помешать процессу может новая волна санкций. Западные страны вполне могут расширить список российских банков, которым закрыты корсчета в долларах и евро, сообщает 1prime.ru.
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Напомним, что еще совсем недавно курс вплотную приближался к отметке 50 рублей за доллар. В последнюю неделю идет активный обратный процесс.