Аналитик Тузов объяснил, почему рубль ушел в пике к доллару и евро

Как считает Тузов, подобная динамика возможна и в будущем. К концу года, как думает эксперт, ведущие иностранные валюты продолжат укрепление. Доллар и евро будут стоить 70–80 рублей.

Однако помешать процессу может новая волна санкций. Западные страны вполне могут расширить список российских банков, которым закрыты корсчета в долларах и евро, сообщает 1prime.ru.

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Напомним, что еще совсем недавно курс вплотную приближался к отметке 50 рублей за доллар. В последнюю неделю идет активный обратный процесс.

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