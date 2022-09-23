Американские СМИ опубликовали фото сына Илона Маска, сменившего пол

Сын миллиардера Илона Маска стал дочерью. Папарацци убедились в этом, когда заметили парня (теперь уже девушку) на улицах города Санта-Моника в Калифорнии. На опубликованных фото видно, что теперь у него длинные волосы, женская грудь и фигура девочки-спортсменки.

Ксавьер Александр Маск был одним из двойняшек, которых бывшая супруга гендиректора SpaceX Джастин Уилсон родила в 2004 году. Издание Daily Mail сообщает, что после смены пола 18-летний ребенок Маска сменил имя на женское. Теперь его зовут Вивьен Дженна Уилсон. Новоиспеченная девушка не желает больше носить фамилию своего знаменитого отца.

«Причиной для смены имени стала гендерная идентификация, а также тот факт, что я не хочу больше жить или быть связанным с моим биологическим отцом каким-либо образом, в каком-либо виде или форме», - заявил ранее Ксавьер.

Подробности конфликта Маска с одним из его многочисленных отпрысков не известны, но это может быть связано с желанием сына сменить пол.

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