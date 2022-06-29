Американская киноакадемия пригласила в свой состав российского режиссера

Американская киноакадемия — та самая, что раздает «Оскары», — пригласила в свой состав 397 новых участников. Это люди, которые, по мнению организации, внесли солидный вклад в кинематограф в последние годы. И да, если они примут приглашение, то смогут получить право голоса при выборе победителей «Оскара».

Среди приглашенных актриса Ариана Дебос («Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Вестсайдская история»), певица Билли Айлиш и ее брат Финеас («Лучшая песня к фильму» за трек No Time to Die), звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой, звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Доронан, а также костюмеры, гримеры, продюсеры, пиарщики, режиссеры, композиторы и дизайнеры со всего мира.

Как отмечает издание Variety, половина приглашенных не являются жителями США. Но каково же было наше удивление, когда, при нынешней политической обстановке, в списке нашелся кандидат из России. Речь идет о режиссере-аниматоре Антоне Дьякове, который в 2022 году номинировался на «Оскар» в категории короткометражной анимации.

Золотую статуэтку 42-летний постановщик так и не выиграл, но, похоже, его мультфильм «БоксБалет» крепко засел в головах американских киношников. Поздравляем Антона с приглашением в Академию.

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