Американская «Ирония судьбы» выйдет в России раньше мировой премьеры

Российские зрители смогут посмотреть ремейк легендарной рязановской «Иронии судьбы» в исполнении американцев уже 8 сентября, то есть на день раньше, чем в других странах.

События в фильме поначалу развиваются похоже на оригинальную версию, но потом становится ясно: эта история — совершенно американская и совсем не напоминает уютную комедию, которую хочется пересматривать под Новый год.

Героя зовут Гриффин (его играет Томас Манн), героиню — Марго (Эмма Робертс), зритель наблюдает за тем, как они живут каждый свою жизнь, не зная друг о друге. Но однажды оказываются на веселой вечеринке, после которой все круто меняется.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Как сообщает Телеканал «360», адаптацию известной пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова снял Марюс Вайсберг. Зрители знают его фильмы «Гитлер капут!» и «Бабушка легкого поведения».