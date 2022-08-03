Американцы ввели санкции против Алины Кабаевой

США ввел санкции против Алины Кабаевой. Имя олимпийской чемпионки появилось в списке, который опубликован на сайте Министерства финансов страны.
Ограничения предусматривают заморозку активов, в том случае, если они имеются. Кроме того, теперь звезде спорта также запрещено въезжать на территорию Америки. Знаменитость никак не комментирует эту новость. Об этом пишет «Комсомольская правда».
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Напомним, ранее спортсменку внесли в черный список Великобритании, Канады, а также Евросоюза.