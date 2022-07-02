«Америка — единственное место, где это возможно»: солист Little Big объяснил переезд в США

С недавних пор музыканты Little Big позиционируют себя как группа из Лос-Анджелеса. Панк-поп-рейв коллектив рванул в другую страну, имея на то серьезный аргумент. Его озвучил фронтмен группы Илья Прусикин.

«Мы всегда хотели хоть как-то укрепиться на мировой арене, нам никогда не была интересна только Европа, США или Россия», — объяснил Прусикин. «Мы всегда хотели стать большой, популярной группой. Америка — единственное место, где это возможно», — добавил он.

Отметим, что далеко не все восприняли новости о переезде Little Big позитивно. Например, депутат Роман Худяков, кроме нелестных слов, высказал мнение, что коллектив давно работает за границей, а сейчас просто заявил об этом открыто.

Также добавим, что о ребятах ничего не было слышно несколько месяцев, но на минувшей неделе они прервали молчание, представив новый клип о ситуации в мире.

По материалам Газеты.ру.

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